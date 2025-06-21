Канело перед мегафайтом с Кроуфордом: «Я точно выиграю»
Мексиканец уверен, что бой войдет в историю
44 минуты назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) прокомментировал предстоящий бой против непобедимого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), который владеет титулом WBA в первом среднем весе. Слова приводит DAZN Boxing.
Мексиканец ответил на вопрос о риске для своей репутации в случае поражения, напомнив, что ранее не рассматривал этот бой как приоритетный. Однако сейчас он уверен в своем успехе.
Он меня не победит. Не переживайте. Я думаю, что этот поединок войдет в историю бокса. Без сомнений.
Напомним, бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США).
В США назвали победителя поединка Альварес – Кроуфорд.