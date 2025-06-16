Известный американский специалист Абель Санчес заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) одолеет Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в их будущей встрече.

Цитирует Санчеса boxing247.com.

«Кроуфорд – замечательный боец, но Канело тоже. Я думаю, у них схожий уровень IQ, однако Канело пропускает не так много, как Кроуфорд. Канело больше. Пусть он и не начинал в более тяжелых весовых категориях, но сейчас Канело больше. В него попадал не только Головкин – один из самых мощных панчеров, которых я видел, но также Бивол и Ковалев, который является сильным панчером. В него попадали большие ребята. Кроуфорду было тяжело против бойца первого среднего веса [Исраила Мадримова], который часто в него попадал.

Поэтому я думаю, что неважно, сколько веса он наберет, насколько умным он себя считает и насколько он велик. Его будет бить грузовик, а к этому он не привык. Я считаю, что начало боя будет таким же, как с Келлом Бруком или Головкиным – сила и талант проявят себя в бою. Мне кажется, что Канело проиграет три или четыре раунда в начале, но как только он начнет бить Кроуфорда, как это было в последних шести-семи боях Альвареса, после шестого или седьмого раунда бой превратится для него в спарринг-сессию».