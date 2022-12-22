Кевин Джонсон: «Если Джошуа позволит Уайлдеру махать кулаками на полную катушку, то у него нет никакого шанса»

Супертяжеловес Кевин Джонсон в интервью Boxing Social высказался о гипотетическом бое Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).



Энтони нужно боксировать с ним и одновременно держаться от него как можно дальше. Я знаю их обоих. Я спарринговал с Уайлдером в течение многих лет, и прекрасно понимаю, что если он будет чувствовать себя комфортно, то тебе конец.

Но если Джошуа будет доминировать над Уайлдером только путем бокса, если сможет давить его на канаты, как это делал Фьюри, то для него это будет легкий бой».