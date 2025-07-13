Олег Гончар

В Нью-Йорке в главном бою вечера бокса от The Ring за статус обязательного претендента WBC в супертяжелом весе боксировали пуэрториканец Эдгар Берланга (23-2, 18 КО) и британец Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО).

Шираз, для которого это был дебют в супертяжелом весе, и его соперник начали поединок осторожно, с акцентом на джебы. В этой ситуации Хамза использовал преимущество в антропометрии.

В третьем раунде Берланга перешел к бою на ближней дистанции, но пропустил апперкот и затем выглядел менее эффективно.

В четвертом раунде Шираз потряс соперника левым хуком, отправив его в нокдаун, а затем еще раз.

В начале пятого раунда британец снова потряс Берлангу, и рефери остановил бой. Шираз получил статус претендента на титул WBC, который принадлежит Саулю Альваресу.

Напомним, ранее на шоу Шакур Стивенсон победил Уильяма Сепеду.