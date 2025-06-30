Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) готовится к новому вызову — бою против действующего чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО). Поединок состоится в ноябре 2025 года в рамках шоу Riyadh Season, место проведения которого пока не объявлено, сообщает The Ring.

Хейни, который завоевал титулы в трех дивизионах, лаконично прокомментировал анонс.

Чемпион в трех дивизионах. Ноябрь, Иншаллах. Девін Хейни

Зато Норман, известный своей нокаутирующей силой, настроен решительно.

Ваше Превосходительство Турки Аль аш-Шейх, спасибо за организацию этого боя. В ноябре я нокаутирую Девина Хэйни. Брайан Норман

Оба бойца остаются непобежденными, что добавляет интриги к противостоянию. Хейни, который славится техническим стилем и скоростью, столкнется с агрессивным Норманом, завершившим нокаутом 22 из 28 своих поединков.