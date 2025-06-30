Владимир Кириченко

Владелец титула WBO в полусреднем весе американец Брайан Норман (28-0, 22 КО) и бывший абсолютный чемпион мира его соотечественник Девин Хейни (31-0, 15 КО) проведут бой в ноябре этого года.

Об этом для The Ring сообщил Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

«В ноябре в Эр-Рияде Брайан Норман-младший будет защищать титул чемпиона в полусреднем весе в бою против Девина Хэйни на шоу в рамках Riyadh Season. Ожидаются и другие громкие сюрпризы в этот вечер бокса».

Норман в последнем бою нокаутировал Джина Сасаки в 5-м раунде. Позже стало известно о том, что японец потерял память после поединка.

Хейни на вечере бокса на Таймс-сквер, который состоялся 2 мая, победил Хосе Рамиреса единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой между Норманом и Хейни не состоится.