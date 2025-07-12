Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) выразил сомнения относительно уровня чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО), сообщает Seconds Out.

После объявления их поединка Хейни заявил, что не знает именитых соперников Нормана и тот не имеет нокаутов над топ-боксерами.

Девин предположил, что Норман может заявить о намерении нокаутировать его первым, но такие слова звучат банально и уже слышались ранее. Хейни подчеркнул, что, в отличие от Нормана, он уже семь-восемь лет выступает на высшем уровне.

Бой состоится 22 ноября в Эр-Рияде на вечере бокса Night of the Champions, где также сразятся Давид Бенавидес против Энтони Ярда и Джесси Родригес против Фернандо Мартинеса.