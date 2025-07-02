Владимир Кириченко

Легендарный промоутер Боб Арум анонсировал бой обладателя титула WBO в полусреднем весе Браяна Нормана (28-0, 22 КО) и бывшего абсолютного чемпиона мира Девина Хейни (31-0, 15 КО).

Цитирует Арума The Ring.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашим другом, Его Высокопочтенностью Турки Аль аш-Шейхом, поскольку лучший боксер в полусреднем весе в мире Брайан Норман-младший будет защищать свой титул WBO в этом ноябре в Эр-Рияде против звездного бегуна Девина Хэйни».

Норман в последнем бою нокаутировал Джина Сасаки в 5-м раунде. Впоследствии стало известно о том, что японец потерял память после поединка.

Хейни на вечере бокса на Таймс-сквер, который состоялся 2 мая, победил Хосе Рамиреса единогласным решением судей.

Напомним, что бой Нормана против Хейни состоится в ноябре в Саудовской Аравии.