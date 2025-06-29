Олег Гончар

В Анахайме (США) мексиканский чемпион мира по версиям WBA и WBO в крузервейте (до 90,7 кг) Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО) одержал победу решением судей над обязательным претендентом, экс-чемпионом мира кубинцем Юниелем Дортикосом (27-3, 25 КО).

Рамирес с первых минут имел преимущество в скорости и работе ног. Он начал бой уверенно, но вскоре часто неудачно рисковал, недооценив Дортикоса.

Рамирес допустил ошибку, вступив в силовой бой на средней дистанции, где пропустил серию тяжелых ударов. Претендент, в свою очередь, не стеснялся ударов ниже пояса, за что был лишен балла.

К середине боя Рамирес перестроился, начав боксировать, а не драться. Дортикос устал и начал проигрывать.

В седьмом раунде Рамирес засыпал ветерана сериями ударов. Дортикос пытался отвечать одиночными контратаками, но этого было недостаточно.

Судьи отдали победу Рамиресу: 115-112, 117-111, 115-112.

В главном поединке шоу Джейк Пол победил Хулио Сесара Чавеса-младшего.