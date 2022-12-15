Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»

Промоутер обвинил своего подопечного во лжи

Околи и Хирн

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу IFLTV высказался о заявлении чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренса Околи (18-0, 14 КО), который обвинил промоутера в требовании денег за разрыв контракта.



«Многое из того, что сказал Лоуренс, неправда. Мы никогда не просили у него 500 тысяч фунтов стерлингов. У него остался один бой по контракту. Он утверждает, что дополнительный бой был подписан его командой, а не им, но он согласился со всеми сроками и никогда больше не упоминал об этом после».

Напомним, ранее Околи сообщил, что у него завершился контракт с Хирном.



