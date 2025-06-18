62-летний член Международного зала боксерской славы американец Эвандер Холифилд для SecondsOut заявил, что считает себя величайшим боксером в истории супертяжелого дивизиона.

«Я був єдиным четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе на протяжении 24 лет. Но люди все равно говорят о том, что Мохаммед Али величайший, когда я побил его рекорд.

Вы не можете говорить об этом, пока не побьете чей-то рекорд. И обо мне ничего не говорят. Как можно вычеркнуть кого-то из истории? Усик недавно сделал то же самое, что и я – стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом и затем в супертяжелом весе.

Все продолжают говорить, что Али величайший. Нет, я лучший. Он был трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, а я – четырехкратным!».