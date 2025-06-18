Британский промоутер Френк Уоррен для BoxNation прокомментировал будущий реванш обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 KO) против своего клиента – обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Это будет самый большой бой в супертяжелом весе, который когда-либо проходил здесь (на «Уэмбли» – прим.), потому что на кону все четыре пояса. Знаете, один из парней выходит на ринг с тремя поясами, у Даниэля есть один. Мы уже продали почти 78 тысяч билетов, а до боя еще пять недель. Публика уже "купилась" на это. Атмосфера будет невероятной. Это будет большой бой. Очень захватывающий бой. Это тот самый случай, когда стиль создает бой, и именно так будет в этот раз».

Думаю, мы сможем продать все. Вместимость – 90 тысяч. Мы еще даже не начали активную рекламную кампанию. Еще есть что сделать – и мы это сделаем».

Это, наверное, потому, что мы постоянно работали от недели боя до недели боя.

«Именно так. Сейчас у нас небольшая пауза. Если бы мы проводили бой на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», мы бы продали на 18 тысяч больше билетов, чем они могут вместить. Это говорит о масштабе и уровне интереса к этому колоссальному, историческому бою в супертяжелом весе».