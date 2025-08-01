Промоутер Фьюрі сравнил Усика с легендами хевивейта: «Что вы говорите об украинце, полная ерунда»
Уоррен рассказал, за счет чего побеждает украинец
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Воррен высказался о абсолютном чемпионе хэвивейта Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова британца приводит sport.ua:
То, что вы говорите, что Усик слишком мал для тяжёлого веса, полная бессмыслица. Майк Тайсон тоже не был слишком большим, то же самое можно сказать и про Холифилда и Дэвида Хэя. Усик уже четыре года в этом дивизионе, он полностью адаптировался к нему. Александр побеждает соперников благодаря своему интеллекту.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Даниэлем Дюбуа.
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