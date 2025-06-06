Кишон Девис и Де Лос Сантос провели дуэль взглядов
Титульный бой состоится на шоу в Норфолке
около 9 часов назад
Дэвис и Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Американский обладатель титула WBO в легком дивизионе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) и доминиканский боксер легкого веса Эдвин Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) провели дуэль взглядов.
Бой пройдет 7 июня на шоу в Норфолке, штат Вирджиния, США.
Кишон впервые будет защищать титул, который выиграл в бою против Дениса Беринчика 14 февраля.
Де Лос Сантос в ноябре 2023 года уступил решением судей в поединке против Шакура Стивенсона.
Ранее Кишон вспомнил досрочную победу над бывшим чемпионом украинцем Беринчиком.
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