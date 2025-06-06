Кишон Девис и Де Лос Сантос провели дуэль взглядов

Титульный бой состоится на шоу в Норфолке

около 9 часов назад

Девіс та Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Дэвис и Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Американский обладатель титула WBO в легком дивизионе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) и доминиканский боксер легкого веса Эдвин Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) провели дуэль взглядов.

Бой пройдет 7 июня на шоу в Норфолке, штат Вирджиния, США.

Кишон впервые будет защищать титул, который выиграл в бою против Дениса Беринчика 14 февраля.

Де Лос Сантос в ноябре 2023 года уступил решением судей в поединке против Шакура Стивенсона.

Ранее Кишон вспомнил досрочную победу над бывшим чемпионом украинцем Беринчиком.

Поделиться

БоксНовости СпортаКишон Дэвис

Материалы по теме

Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo

Стивенсон ответил, благодаря чему Дэвис выиграет бой у Де Лос Сантоса

1 день назад

Девіс та Берінчик / Фото - Yahoo

Дэвис о бое с Беринчиком: «Честно, это было очень легко»

4 дня назад

Едвін Де Лос Сантос / Фото - WBN

Бывший соперник Шакура стремится нокаутировать Кишона Дэвиса

5 дней назад

Джервонта Девіс - Шакур Стівенсон

Стивенсон о Дэвисе: «Он меня не нокаутирует»

22 дня назад