42-летний китайский ветеран супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей (27-3–1, 22 KO) поделился мыслями о своем возможном следующем поединке.

Цитирует Чжилея boxing247.com.

«Мои тренировки – это психические и физические мучения. Но когда я снова выйду на ринг, вы увидите совершенно нового меня.

Появлялись сообщения, что Тайсон Фьюри называл мое имя и говорил: "Я подерусь с ним в Китае". Что ж, давай, сделаем это в Китае. Это всегда было моей мечтой — большой бой в Китае. Я не из тех, кто много говорит, как Фьюри, я говорю кулаками.

Бой с Джошуа? Вы знаете, фанаты знают – этот разговор длится уже годами. Я всегда хотел биться с Джошуа, где бы это ни происходило. Но вопрос – что думает другая сторона».