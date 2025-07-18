Владимир Кириченко

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), для DAZN Boxing заявил, что чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) не изменился как боксер с момента первого боя с украинцем, с чем не согласился промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Модератор: «Эгис, вы традиционно очень уверены в подготовке Александра Усика. Что, по вашему мнению, обеспечит ему победу в эту субботу»?

Эгис Климас: «Послушайте, он уже сделал это однажды – и сделает это снова. И мы как команда очень уверены в этом».

Модератор: «Насколько опасным вызовом является Даниэль Дюбуа? Вы видите в нем абсолютно нового бойца, или это тот же парень»?

Эгис Климас: «Это тот же парень. Что он может изменить за несколько лет? Знаете, вы не можете натренировать свой ум — и, по-моему, именно это является его слабостью».

Модератор: «Не знаю, есть ли у вас ответ на это, Фрэнк. Это своего рода насмешка над Даниэлем, мол, ум не тренируется. Эгис Климас утверждает, что за два года ничего не изменилось. Какие ваши мысли по этому поводу?»

Фрэнк Уоррен: «Что ж, увидим в субботу. Он действительно натренировал свой ум в поединке с Миллером, в боях с Хрговичем и Энтони Джошуа. И очень серьезно – он становится все лучше и лучше, он демонстрирует свою силу и знает, что может причинить вред Усику.

Он уже знает, что у него есть сила – он это почувствовал. И сейчас он намного сильнее, чем был два с половиной года назад».

Эгис Климас: «Но Александр – это не тот же противник, что и те трое. Он другой. В субботу вечером на «Уэмбли» будет написана история. Вы все увидите».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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