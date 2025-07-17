Усик vs Дюбуа II: битва взглядов перед историческим боем на Уэмбли
Реванш состоится 19 июля
около 1 часа назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO) провели традиционную битву взглядов накануне большого реванша.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже 19 июля на Уэмбли в Лондоне.
Напомним, первая встреча между Усиком и Дюбуа состоялась в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец одержал победу нокаутом в 9-м раунде.
Паркер вызвал на бой победителя реванша Усик – Дюбуа.