Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO) провели традиционную битву взглядов накануне большого реванша.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже 19 июля на Уэмбли в Лондоне.

Напомним, первая встреча между Усиком и Дюбуа состоялась в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец одержал победу нокаутом в 9-м раунде.

Паркер вызвал на бой победителя реванша Усик – Дюбуа.