Климас: «Лома готов сразиться и с Хейни, и с Камбососом»

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Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас в интервью ESNEWS заверил, что украинец заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона:



Послушайте бокс – это никогда не может быть просто. Нет ничего легкого в этой игре. Всегда все очень тяжело. Фанаты Ломы, продолжайте следить и смотреть. Этот парень зрелищный, и делает бои классными.