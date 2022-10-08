«Бой с лучшим». В команде Ломаченко рассказали, как подбирали соперника для возвращения в ринг
Климас: «Лома готов сразиться и с Хейни, и с Камбососом»
Менеджер украинца заверил, что Василий хочет стать «абсолютом»
08 октября 12:05
Фото: Top Rank
Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас в интервью ESNEWS заверил, что украинец заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона:
Все зависит от Хэйни. Мы готовы. Если Хейни, победит, или Камбосос, мы готовы сразиться с кем-либо из них. Я думаю, что Лома победит Дэвина.
Послушайте бокс – это никогда не может быть просто. Нет ничего легкого в этой игре. Всегда все очень тяжело. Фанаты Ломы, продолжайте следить и смотреть. Этот парень зрелищный, и делает бои классными.
Напомним, что Ломаченко следующий бой проведет в конце октября. Онлайн трансляция боя Ломаченко – Джемейн Ортис (16-0-1, 8 KO).
Комментарии 0