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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Климас: «Лома готов сразиться и с Хейни, и с Камбососом»

Менеджер украинца заверил, что Василий хочет стать «абсолютом»
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 12:05
Климас: «Лома готов сразиться и с Хейни, и с Камбососом»
Фото: Top Rank

Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас в интервью ESNEWS заверил, что украинец заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона:

Все зависит от Хэйни. Мы готовы. Если Хейни, победит, или Камбосос, мы готовы сразиться с кем-либо из них. Я думаю, что Лома победит Дэвина.

Послушайте бокс – это никогда не может быть просто. Нет ничего легкого в этой игре. Всегда все очень тяжело. Фанаты Ломы, продолжайте следить и смотреть. Этот парень зрелищный, и делает бои классными.

Напомним, что Ломаченко следующий бой проведет в конце октября. Онлайн трансляция боя Ломаченко – Джемейн Ортис (16-0-1, 8 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Эгис Климас

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