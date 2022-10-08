Хирн – об отмене поединка Бенн – Юбэнк-младший: «Это должен был быть бой с богатой историей»
Конору Бенну грозит 4-летняя дисквалификация
Британский проспект должен был провести бой с Юбэнком-младшим
08 октября 22:24
Конор Бенн / Фото - boxingnews24Антидопинговая организация Великобритании продолжает вести расследование против британского проспекта среднего дивизиона Коннора Бенна (21-0, 14 KO).
Сообщается, что боксеру может угрожать четырехлетняя дисквалификация. Об этом сообщает Boxing News 24.
Напомним, что допинг-тест Бенна показал положительный результат на наличие кломифена – вещества, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Поединок Бенна против Криса Юбэнка-младшего (32-2, 23 KO) был запланирован на 8 октября в Лондоне (Великобритания).
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