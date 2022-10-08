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Конору Бенну грозит 4-летняя дисквалификация

Британский проспект должен был провести бой с Юбэнком-младшим
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 22:24
Конору Бенну грозит 4-летняя дисквалификация
Конор Бенн / Фото - boxingnews24
Антидопинговая организация Великобритании продолжает вести расследование против британского проспекта среднего дивизиона Коннора Бенна (21-0, 14 KO). 

Сообщается, что боксеру может угрожать четырехлетняя дисквалификация. Об этом сообщает Boxing News 24.

Напомним, что допинг-тест Бенна показал положительный результат на наличие кломифена – вещества, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Поединок Бенна против Криса Юбэнка-младшего (32-2, 23 KO) был запланирован на 8 октября в Лондоне (Великобритания). 
Владимир Кириченко
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Конор Бенн Крис Юбэнк-младший

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