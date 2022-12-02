Красюк объяснил, почему боя с Джошуа для Усика стали легче, чем с Чисорой

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк рассказал, почему бой с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) был для украинца тяжелее поединков с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO):



Ни в коем случае не нужно недооценивать и вклад Чисоры в то, что поединок получился столь конкурентным. Он не просто здорово выступил. Он готовился к Усику и сумел удивить того некоторыми новшествами: менял стойки, начинал атаки левшей, сдваивая джебом. Это было в самом деле очень неожиданно. Мы поняли, насколько серьезно он подошел к подготовке к бою.

Бой получился неожиданно конкурентным. Судьи начислили 115-113 в пользу Усика. То есть преимущество в один раунд. Это означает только одно. Дерек умеет боксировать. Этот мужик умеет драться...