Красюк прекратил работу с Усиком после 12 лет
Промоутер поблагодарил чемпиона за совместный путь и назвал его выполнение невыполнимой миссии
около 1 часа назад
Промоутер Александр Красюк в Instagram объявил о завершении сотрудничества с Александром Усиком (23-0, 14 КО) после 12 лет сотрудничества.
Промоутер назвал их общий путь «невероятным».
Двое юных мечтателей встретились, чтобы изменить игру. 🥊
Еще в 2013 году я дал тебе слово — и сдержал его. 👊🏼
Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, чего желаем.
Но с Божьей милостью мы выполнили, казалось бы, невыполнимую миссию.
Веха за вехой, которые мы преодолели вместе:
• Сентябрь 2016 — чемпион WBO в полусреднем весе
• Январь 2018 — чемпион WBO и WBC в полусреднем весе
• Июль 2018 — неоспоримый чемпион в полусреднем весе
• Сентябрь 2021 — чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе
• Май 2024 — неоспоримый чемпион в тяжелом весе
Мечта сбылась!!!
Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером Double Undisputed 🙏🏽.
Пусть Господь благословит тебя и направит твои следующие шаги.
Спасибо Богу за все.
Отметим, что причины разрыва неизвестны.
Усик сейчас готовится к бою с Дэниелом Дюбуа 19 июля.