Бывший тренер Дюбуа ответил, что будет самым важным в реванше Даниэля с Усиком
Макгиган задается вопросом, выдержит ли британец темп украинца
около 3 часов назад
Британский тренер Шейн Макгиган высказался о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова экс-тренера британца приводит vringe.com:
Я думаю, Даниэль сейчас в гораздо лучшей форме. Он точно не воспринял предыдущий бой как поражение, что на самом деле замечательно. Он просто как бы отложил это у себя в голове таким образом, что он должен был выиграть бой. И у него сейчас отличный ход – Миллер, Хргович, Джошуа. Но я уверен, что после 4-5 раундов, когда он будет работать в таком темпе, в котором он не привык работать, в котором он не любит работать... Хргович ускорял темп, Джошуа ускорял темп, Миллер заставлял его работать в своем темпе, но потом Даниэль переломил поединок. Но Усик бьется в совершенно другом темпе. Поэтому считаю, что все сведется к темпу. Это самая главная вещь, которая отключает твой разум. И когда ты постоянно будешь пропускать, ты просто будешь позволять победе ускользать от тебя.
Усик ответил на вопрос о своем «слабом месте».