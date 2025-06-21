Денис Седашов

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), который запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе.

По словам Кроуфорда, мексиканец известен своей выносливостью и способностью держать удар, однако это не означает, что его невозможно остановить. Слова приводит The Ring.

Нокаутировать можно кого угодно. Да, Канело имеет гранитный подбородок, он выносливый, сильный. Но были моменты, когда ему было больно. Нужно лишь создать правильные обстоятельства — и все возможно. Теренс Кроуфорд

Автор нокаута в мегафайте Канело – Кроуфорд получит солидный бонус.