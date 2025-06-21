Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх для The Ring сообщил, что автор нокаута в бою между обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) получит бонус.

Вы уже много раз говорили, что не хотите больше видеть боев типа «Том и Джерри», где один боец гоняется за другим. Каков ваш план, чтобы прекратить такие бои?

«Во-первых, у нас их больше не будет. Во-вторых, мы введем в этом бою и в последующих бонус за нокаут».

Бой между Кроуфордом и Канело состоится 13 сентября на Эллейджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.