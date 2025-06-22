Денис Седашов

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) объяснил, почему не выступает слишком часто, несмотря на отличную физическую форму.

По словам американца, он постоянно поддерживает форму, тренируясь даже в межсезонье. Слова приводит Ring Мagazine.

Возможно, я просто благословлён. Я практически не покидаю тренировочного зала. Но, честно говоря, многим бойцам нужен отдых — особенно после изнурительных тренировочных лагерей, которые приходится проходить и мне. Организму необходимо восстанавливаться. Теренс Кроуфорд

Также он обратил внимание на риски, которые несет слишком плотный график боев:

Когда ты переходишь из одного тренировочного лагеря сразу в другой — это разрушает твое тело. Затем видишь: в предыдущем бою боец выглядел прекрасно, а в следующем — совсем не похож на себя. И думаешь: “Что с ним случилось?” А все просто — организм истощен и не успел восстановиться. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд — о Канело: «Нокаутировать можно каждого».