Олег Гончар

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) резко отреагировал на комментарии абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), передает Ring Magazine.

Альварес, комментируя предстоящий поединок, выразил надежду, что Кроуфорд покажет зрелищный бой, и пошутил, что для этого нужен «маленький ринг».

В ответ американец грубо ответил.

«Единственное, что я собираюсь делать – это бегать по его голове. И я могу вас в этом заверить. Это факт. А голова у него еще и большая». Теренс Кроуфорд

Бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Этот поединок станет одним из самых ожидаемых в 2025 году, так как столкнутся два топовых боксера.

Кроуфорд, известный всегда был фаворитом, впервые будет в статусе аутсайдера, поскольку поднимется на две весовые категории.