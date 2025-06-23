Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх для The Ring поделился подробностями организации боя обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

«Мы предпочитаем Netflix, потому что это крупнейшая платформа в мире. Я уверен, что это только начало большого сотрудничества. Я обещаю, что в будущем будет больше крупных боев.

Я хочу, чтобы вы поняли – это самый дорогой боксерский контракт, который когда-либо был. Мы не можем разглашать цифры, я оставлю это истории и боксерам».