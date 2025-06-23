Турки о бое Канело – Кроуфорд: «Это самый дорогой боксерский контракт в истории»
Влиятельный промоутер не стал раскрывать финансовые детали сделки
15 минут назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх для The Ring поделился подробностями организации боя обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
«Мы предпочитаем Netflix, потому что это крупнейшая платформа в мире. Я уверен, что это только начало большого сотрудничества. Я обещаю, что в будущем будет больше крупных боев.
Я хочу, чтобы вы поняли – это самый дорогой боксерский контракт, который когда-либо был. Мы не можем разглашать цифры, я оставлю это истории и боксерам».
Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стадиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.
Напомним, на кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.