Кроуфорд ответил, завершит ли карьеру после боя с Альваресом

Владимир Кириченко

Владелец титула WBA в первом среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для The Ring рассказал, рассматривает ли возможность завершения карьеры после мегабоя с абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Кто знает. Посмотрим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением этого жду».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым (115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Мегабой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.