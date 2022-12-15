Лапин рассказал, зачем вся команда Усика приехала на бой Фьюри – Чисора

Сергей отметил, что просмотр поединка в живую дал им дополнительную информацию

Усик и Лапин

Член команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал о целях приезда в Лондон на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Дерека Чисоры (33-13, 23 КО). Слова Лапина приводит портал vegasinsider.com.



«Мы приехали в Лондон посмотреть на Фьюри в бою с Дереком Чисорой. Мы с большим интересом наблюдали за Тайсоном, находясь возле ринга. Наша команда увидела много интересных моментов. Есть много тонкостей, которых нельзя увидеть по телевизору. Например, робота команды, связь между боксером и его тренером. Выполняет боксер указания тренера или нет. Есть ли у него слабые места».

Напомним, ранее Фьюри рассказал, что за бой с Усиком заработает в два раза больше чем за поединок с Энтони Джошуа.