Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Леннокс Льюис в интервью Boxing News поделился мыслями о будущем чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) накануне реванша с обладателем титула IBF Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Льюис высказал мнение, что 38-летний Усик еще молод и может остаться в боксе после этого поединка. Он отметил, что украинец до сих пор любит свое дело и имеет четкий план: провести еще один бой после реванша, что, по мнению Льюиса, является правильным решением.

Легендарный британец считает, что Усик не спешит покидать ринг, несмотря на достижение статуса абсолютного чемпиона.

В первом бою 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но команда британца оспаривала результат из-за спорного удара ниже пояса.

Напомним, ранее Усик и Дюбуа шокировали всех своими показателями на взвешивании.

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