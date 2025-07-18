Леннокс Льюис: «Усик может продолжить карьеру после реванша с Дюбуа»
Легендарный британец считает, что 38-летний абсолютный чемпион может продолжить карьеру после реванша с Дюбуа
около 1 часа назад
Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Леннокс Льюис в интервью Boxing News поделился мыслями о будущем чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) накануне реванша с обладателем титула IBF Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Льюис высказал мнение, что 38-летний Усик еще молод и может остаться в боксе после этого поединка. Он отметил, что украинец до сих пор любит свое дело и имеет четкий план: провести еще один бой после реванша, что, по мнению Льюиса, является правильным решением.
Легендарный британец считает, что Усик не спешит покидать ринг, несмотря на достижение статуса абсолютного чемпиона.
В первом бою 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но команда британца оспаривала результат из-за спорного удара ниже пояса.
Напомним, ранее Усик и Дюбуа шокировали всех своими показателями на взвешивании.
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