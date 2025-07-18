Денис Седашов

Накануне боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялась церемония взвешивания — Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Украинец выйдет на бой с рекордным для себя весом — 103,1 кг. Это самый высокий показатель в его профессиональной карьере.

Его соперник, британец, оказался тяжелее — 110,5 кг. В то же время он существенно «полегчал» по сравнению с первым поединком, где весил на 4,5 кг больше.

Реванш Усик — Дюбуа состоится уже в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

Промоутер Дюбуа назвал путь к победе над Усиком: «Сразу же жалуется…».