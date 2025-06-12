Обладатель титулов WBA и WBO в первом тяжёлом дивизионе мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 KO) в интервью The Ring рассказал о планах на будущее.

«Я очень усердно работал, чтобы достичь того, чего достиг сегодня, и должен рассмотреть все варианты. Я делаю это для своей страны и мексиканского народа и продолжаю творить историю как первый мексиканский боксер, который получил такие награды как чемпион в тяжелом весе.

Я четко дал понять, что хочу лучших боев, а это бои против Александра Усика, Давида Бенавидеса, Баду Джека или Опетаи».