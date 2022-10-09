Ломаченко сравнил спарринги со Стивенсоном и Райаном Гарсией
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV сравнил спарринги с Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 КО) и Райаном Гарсией (23-0, 19 КО).
«Для меня интереснее были спарринги с Шакуром, поскольку мы с ним тренировались, наверное, пять или шесть раз. А с Райаном Гарсией я спарринговал только три раунда.
Когда я спарринговал с Райаном Гарсией, я ничего не знал о нем. Я просто готовился к своему следующему поединку. Он пришел в мой зал, и мы провели несколько раундов. Когда я спарринговал со Стивенсоном, я знал его. Я знал, что он был серебряным призером Олимпийских игр. Я знаю, что Шакур разбирается в боксе.
Сейчас все иначе. Теперь Гарсия – это профессиональный боксер. Когда я спарринговал с ним, он был еще пацаном. Но теперь у него есть мощь, профессиональный опыт, скорость, IQ. То же самое можно сказать и про Джервонту Дэвиса».
Напомним, Ломаченко рассказал, что у него высокая мотивация из-за желания стать абсолютным чемпионом мира.
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