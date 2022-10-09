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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Ломаченко: «У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира»

Украинец признался, что эта мечта его очень сильно мотивирует
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 13:34
Ломаченко: «У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира»
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал о своей мечте. Слова боксера приводит портал Boxingnews24.

«Я очень, очень хорошо мотивирован, потому что у меня есть цель. У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира. Теперь я ближе к моему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке».

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джемейна Ортиса.

Онлайн трансляция поединка Василий Ломаченко – Джемейн Ортис.


Карен Агабекян
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Василий Ломаченко

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