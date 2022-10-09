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Ломаченко: «У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира»
Украинец признался, что эта мечта его очень сильно мотивирует
09 октября 13:34
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал о своей мечте. Слова боксера приводит портал Boxingnews24.
«Я очень, очень хорошо мотивирован, потому что у меня есть цель. У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира. Теперь я ближе к моему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке».
Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джемейна Ортиса.
Онлайн трансляция поединка Василий Ломаченко – Джемейн Ортис.
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