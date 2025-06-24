Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) в Facebook выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Россией лицея в Белгород-Днестровском, Одесской области.

«Сегодня трагический день для всех аккерманцев. Вчера ещё были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слёзы и горе. Школа, которую окончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царствие Небесное погибшим! Сил и здоровья, выздоровления раненым! Мира всем!» Василий Ломаченко

По данным местных властей, в результате атаки по крайней мере двое человек погибли, 14 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Теофимо Лопес ранее посоветовал сразу ввести Ломаченко в Зал славы бокса.