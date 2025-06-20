Лозан уничтожил Басрана техническим нокаутом на Гран-при WBC в Эр-Рияде
Украинец трижды отправил канадца в нокдаун и одержал 14-ю победу в карьере
около 1 часа назад
На Гран-при WBC в Эр-Рияде украинский боксер Данило Лозан (14-0, 9 КО) одержал яркую победу техническим нокаутом у канадца Эрика Басрана (8-1, 3 КО) в рамках суперлегкого дивизиона.
Басран благодаря своей маневренности неплохо провел первый раунд, обыгрывая украинца.
Однако, начиная со второго раунда Лозан начал чаще попадать и точным ударом отправил соперника в нокдаун.
В третьем раунде Лозан доминировал, отправив оппонента ещё в два нокдауна. У Басрана появилось рассечение, и когда он во второй раз встал, выглядел изнурённым. Рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут в третьем раунде.
Напомним, свой поединок на Гран-при проиграл украинец Максим Молодан.
Поделиться