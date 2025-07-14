Олег Гончар

Легенда бокса Хуан Мануэль Маркес, четырёхкратный чемпион мира, в интервью FightHype.com поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-1, 18 КО) и 46-летним экс-чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО), запланированного на 19 июля.

Мексиканец, который побеждал Пакьяо, признался, что из-за рабочих дел не сможет посетить бой, но пожелал обоим боксёрам успеха.

Маркес считает поединок рискованным для Пакьяо из-за его возраста, однако отметил, что филиппинский ветеран ежедневно тренируется и имеет шанс вернуть титул благодаря огромному опыту.

В то же время он признал силу молодого Барриоса, но подчеркнул, что решающим фактором станет мастерство Пакьяо. В последний раз Мэнни выходил на ринг в августе 2021 года, проиграв Йорденису Угасу.