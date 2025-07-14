Пакьяо продемонстрировал физическую форму перед боем с Барриосом
Поединок уже 20 июля
около 1 часа назад
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, бывший чемпион мира в шести весовых категориях, показал свою физическую готовность накануне возвращения на ринг.
Уже 20 июля в Лас-Вегасе 45-летний Пакьяо проведет поединок против американца Марио Барриоса — действующего обладателя титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Это будет первый официальный бой Пакьяо после трехлетнего перерыва.
Обидчик Райана Гарсии бросил вызов на бой Пакьяо.
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