Олег Гончар

Немецкий боксер Марко Хук (43-5-1, 28 КО) поделился воспоминаниями о своем поединке против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), который состоялся в 2017 году в четвертьфинале WBSS. Об этом он написал в своем Facebook.

Хук напомнил, что за три недели до боя был серьезно болен – лихорадка, сильная простуда и прием антибиотиков ослабили его, но он все равно вышел на ринг. По его словам, не каждый бы решился на такой шаг, но он доказал, что является настоящим бойцом с характером.

«Я был измучен, но всё равно был одним из немногих, кто действительно сопротивлялся ему». Александр Усик

Он считает, что оказал Усику большее сопротивление, чем такие звездные соперники, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри или Даниэль Дюбуа, которых, по его мнению, украинец легко поборол. Хук назвал выступление Дюбуа похожим на «отказ работать».

Поединок 2017 года завершился победой Усика техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, что Усик до сих пор не любит Хука, который оскорбил его и его мать.