Денис Седашов

Александр Усик (23-0, 14 КО), чемпион мира в супертяжелом весе, рассказал о единственном сопернике, к которому испытывает неприязнь за всю свою профессиональную карьеру. По словам украинца, речь идет о немце Марко Хуке (43-5-1-1, 28 КО). Слова приводит DAZN.

Моя слабость в том, что я люблю людей. Я симпатизирую своим оппонентам. Единственный соперник, которого я не люблю — это Марко Хук. Он плохой парень. Этот парень говорил плохие слова о моей маме. Это плохо. Александр Усик

Усик встречался с Хуком в 2017 году в рамках турнира World Boxing Super Series. Тогда украинец победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, что 19 июля Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) на стадионе Уэмбли в Лондоне. Это будет первая защита абсолютного чемпионства в супертяжелом весе.

Усик показал, в какой форме находится за 10 дней до реванша с Дюбуа: фото.