Владимир Кириченко

На стадионе Луи Армстронга в американском Нью-Йорке состоялся бой чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе доминиканца Альберто Пуэльо (24-1, 10 KO) против пуэрториканского экс-чемпиона Субриэля Матиаса (23-2, 22 KO).

В начале боя Пуэльо хорошо работал вторым номером. Он много двигался и опережал Матиаса. Однако пуэрториканец создавал чемпиону проблемы своим давлением.

Матиас заставил Пуэльо принять бой на ближней дистанции. Чемпиону приходилось регулярно уходить к канатам, но при этом он здорово контратаковал. Пуэльо хорошо выглядел, когда не застаивался на месте.

Начиная с 6-го раунда, Пуэльо все чаще вступал в клинч и опасно махал головой. Рефери вынес доминиканцу предупреждение. В эти минуты чемпион действовал довольно эффективно, ведь его клинчи не позволяли Матиасу развивать атаки.

К концу поединка Матиас заметно устал. Он много пропустил в 11-м раунде, но на двух карточках судей у него оказалось минимальное преимущество.

👑 Subriel Matias dethrones Alberto Puello with a close majority decision victory in New York.



Scores: 114-114 & 115-113 (x2)#BerlangaSheeraz #PuelloMatias pic.twitter.com/Xg7aVzm33K — Boxing News (@BoxingNewsED) July 13, 2025

Результат боя: Матиас победил Пуэльо решением большинства судей (114-114, 115-113 и 115-113).

Напомним, на этом ивенте Моррелл в тяжелом поединке победил россиянина Хатаева.