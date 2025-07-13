Владимир Кириченко

На стадионе Луи Армстронга в американском Нью-Йорке завершился бой андеркарда вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, в котором кубинский полутяжеловес Дэвид Моррель (12-1, 9 KO) сражался с россиянином Имамом Хатаевым (10-1, 9 KO).

Хатаев работал агрессором, а Моррель пытался держать его на джебе. В одном из эпизодов кубинец заигрался и пропустил акцентированный удар. Во 2-м раунде Хатаев снова поймал оппонента. Начало боя осталось за андердогом.

В 3-м раунде Моррель выступил уже лучше. Он эффективнее работал джебом и заставлял Хатаева промахиваться. В 5-м отрезке кубинец подключил удары по корпусу. Но затем он пропустил правый хук и оказался на настиле ринга.

Моррель все чаще шел на обострение и работал первым номером. В 9-м раунде Хатаев загнал Морреля к канатам, но Дэвид удачно огрызнулся и потряс россиянина апперкотом. В 10-м раунде ему удалось еще раз хорошо зацепить соперника.

По завершении боя судьи констатировали спорную победу кубинца.

Результат боя: Моррель победил Хатаева раздельным решением судей.

Напомним, Хамза Шираз нокаутировал Эдгара Берлангу и стал обязательным претендентом на титул Альвареса.