Олег Гончар

Легендарный боксер Майк Тайсон принял участие в шоу The Big Podcast с Шакилом О'Нилом, где назвал величайших спортсменов всех времен, сообщило NBA Central.

На вопрос о лучшем баскетболисте Тайсон без колебаний ответил, что это Майкл Джордан, которого он назвал своим человеком.

Что касается величайшего боксера, Тайсон уверенно заявил, что это он сам, подчеркнув, что его слова основаны на статистике, а не на эгоизме, и призвал спросить мировое сообщество.

58-летний Тайсон, который завершил профессиональную карьеру в 2005 году с рекордом 50-6, 44 КО, в ноябре 2024 года потерпел поражение от ютубера Джейка Пола в выставочном бою, который транслировался на Netflix и вызвал широкий резонанс и привел к большим прибылям.

Напомним, ранее Шакил О'Нил рассказал, как познакомился с Тайсоном.