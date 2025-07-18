Шокирующее знакомство. Майк Тайсон пригласил Шакила домой, где гулял тигр
Легенда бокса принимал гостей в доме с живым хищником
36 минут назад
Член Зала славы Шакил О’Нил в своем подкасте поделился неожиданной историей о знакомстве с легендарным боксером Майком Тайсоном.
Это настоящая история. Все тогда были фанатами Майка Тайсона. Один мой друг, который сейчас работает в руководстве Нью-Йорк Никс, зашел ко мне в комнату и говорит: «Хочешь встретиться с Майком?» Я спрашиваю: «С каким Майком?» Он: «С Майком Тайсоном».
По словам баскетболиста, его поразило, что Тайсон сразу его узнал, был очень открытым и поделился жизненными советами. Впоследствии боксер пригласил Шакила на свой бой, а перед этим — к себе домой.
Мы пришли, позвонили в дверь. Изнутри слышим: «Заходите!» Открываю — никого. Начал проходить дальше… И тут со второго этажа с шумом сбегает настоящий белый тигр! Самый настоящий белый тигр!
Усик или Дюбуа? Сын Майка Тайсона сделал громкое заявление перед боем.
Поделиться