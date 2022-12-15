Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
Бывший чемпион мира продолжает в своем репертуаре
10:34
Василий Ломаченко / Фото - badlefthook.comНакануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) опубликовал совместную фотографию со скандально известным митрополитом запорожским и мелитопольским лукой.
Тут же поклонники украинского боксера в очередной раз выразили свое недовольство неопределенностью экс-лидера легкого дивизиона.
Комментарии под последним постом Ломаченко:
Отметим, что Ломаченко так и не признал россию странной-террористкой, которая уничтожает мирные города и население Украины.
Ранее Василий опубликовал часть интервью с лукой. Этот церковный деятель заявлял, что украинцы заслуживают российских бомбардировок, а также ведет сотрудничество с рашистами. Накануне против митрополита ввели СНБО ввела санкции.
Комментарии 0