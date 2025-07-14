Олег Гончар

Кубинский боксер полутяжелого веса Дэвид Моррель (12-1, 9 КО) в комментарии FightHype.com прокомментировал свою победу над россиянином с австралийским паспортом Имамом Хатаевым (10-1, 9 КО) на вечере бокса в Нью-Йорке.

Моррель, который одержал победу единогласным решением судей, заявил, что чувствует себя отлично, хотя бой не был лучшим в его карьере.

Дэвид подчеркнул, что его команда довольна результатом, а он сам находится в хорошей форме. Кубинец выразил уважение к крепким соперникам, таким как Хатаев, и подчеркнул, что всегда прислушивается к советам своего угла и менеджера.

«Ты должен уважать таких парней на 100%, потому что мексиканцы, турки, русские — они крепкие». Давид Морель

После боя, омраченного обвинениями Хатаева в употреблении допинга, Моррель планирует отдохнуть перед возвращением к тренировкам.

При этом, экс-чемпион WBA в полутяжелом весе стремится к новым вызовам, в частности возможному бою за титул против Артура Бетербиева или Дмитрия Бивола.