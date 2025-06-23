«Мой отец научил меня работать». Канело — о пути от уличного продавца до чемпиона
Мексиканец вспомнил о своем простом детстве и отметил, что счастлив как тогда, так и сейчас
около 1 часа назад
Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес (63–2–2, 39 KO) в комментарии SunSport поделился воспоминаниями о своем скромном прошлом и поблагодарил семью за поддержку.
Я был очень счастлив, когда продавал мороженое и мечтал о большом будущем. И до сих пор счастлив, даже сейчас, когда моя семья и папа продолжают продавать мороженое.
Чемпион отметил, что не стыдится своего прошлого и считает, что именно эти жизненные обстоятельства помогли ему стать тем, кем он является.
Я счастлив делать то, что делал тогда, и то, чем занимаюсь сейчас. Я чувствую себя благословенным. Мой отец научил меня работать, уважать чужой труд, быть честным — и это сформировало меня как личность.
Альварес: «Мы знаем, что Кроуфорд – отличный боец, но…».
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