Олег Шумейко

Звездный боксер Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поделился ожиданиями от мегафайта с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова мексиканца приводит vringe.com:

Я был в такой ситуации раньше. Когда ты отличный боец, то иногда дело не в весе. Дело в том, как ты думаешь, каким будет бой и все остальное. Я со своей стороны сделаю все, что в моих силах в тренировочном лагере, и не буду самоуверенным. Мы знаем, что Теренс Кроуфорд — это отличный боец, но я получу все свои преимущества, свой опыт, свой боксерский IQ и покажу лучшее.

Что будет для тебя значить победа над Теренсом Кроуфордом?

Это многое значит. Потому что это будет один из лучших моих боев, и он отличный боец, он многого достиг в боксе.

Напомним, что бой состоится в сентябре 2025 года.