Альварес: «Мы знаем, что Кроуфорд – замечательный боец, но…»
Канело уверен, что обладает необходимыми навыками для победы над Терренсом
39 минут назад
Звездный боксер Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поделился ожиданиями от мегафайта с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова мексиканца приводит vringe.com:
Я был в такой ситуации раньше. Когда ты отличный боец, то иногда дело не в весе. Дело в том, как ты думаешь, каким будет бой и все остальное. Я со своей стороны сделаю все, что в моих силах в тренировочном лагере, и не буду самоуверенным. Мы знаем, что Теренс Кроуфорд — это отличный боец, но я получу все свои преимущества, свой опыт, свой боксерский IQ и покажу лучшее.
Что будет для тебя значить победа над Теренсом Кроуфордом?
Это многое значит. Потому что это будет один из лучших моих боев, и он отличный боец, он многого достиг в боксе.
Напомним, что бой состоится в сентябре 2025 года.