«На протяжении многих лет, еще начиная с Кличко…» В команде украинца заявили, что препятствие для боя Фьюри – Усик будет устранено
Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк рассказал, как решается проблема для поединка украинца с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):
Для нас, честно говоря, это стало неожиданностью. Почему неожиданность? Ибо мы все на протяжении многих лет, еще начиная с Кличко, продолжая победой Джошуа на Кличко, когда пояса перешли к Энтони. Те, которыми сейчас владеет Усик. И придерживался некоторый принцип ротации – у каждой организации есть свой обязательный претендент. Но так как всеми титулами владеет 1 человек, физически невозможно выполнять необходимые требования в рамках 12 или 18 месяцев, в зависимости от организации.
Не может один боксер проводить три обязательных защиты в год. Поэтому между организациями был установлен принцип ротации – кто за кем в защите. IBF должны пропустить WBA, так оно и есть. Дюбуа, являющийся претендентом по линии WBA, в приоритете в этом принципе ротаций. И, конечно же, мы все объединили усилия и стали добиваться от WBA позиции. Они вышли в обязательной позицией, направили письмо, которое просят придерживаться того принципа, за который у WBA есть приоритет. IBF из WBA сейчас в переговорах по этому процессу. Как решать ситуацию с поочередностью.
Официально пока мы не получили бумаг. Но мы понимаем, что принцип ротации не должен быть нарушен. Ибо в принципе абсолютного чемпиона нарушится архитектура в любой весовой категории.
Промоутер Фьюри считает, что в случае победы над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) «Цыганский король» должен сразиться с Усиком.
Комментарии 0