Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

«На протяжении многих лет, еще начиная с Кличко…» В команде украинца заявили, что препятствие для боя Фьюри – Усик будет устранено

Красюк заявил, что IBF и WBA сейчас ведут переговоры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 18:24
«На протяжении многих лет, еще начиная с Кличко…» В команде украинца заявили, что препятствие для боя Фьюри – Усик будет устранено
Фото: XSPORT

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк рассказал, как решается проблема для поединка украинца с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):

Для нас, честно говоря, это стало неожиданностью. Почему неожиданность? Ибо мы все на протяжении многих лет, еще начиная с Кличко, продолжая победой Джошуа на Кличко, когда пояса перешли к Энтони. Те, которыми сейчас владеет Усик. И придерживался некоторый принцип ротации – у каждой организации есть свой обязательный претендент. Но так как всеми титулами владеет 1 человек, физически невозможно выполнять необходимые требования в рамках 12 или 18 месяцев, в зависимости от организации.

Не может один боксер проводить три обязательных защиты в год. Поэтому между организациями был установлен принцип ротации – кто за кем в защите. IBF должны пропустить WBA, так оно и есть. Дюбуа, являющийся претендентом по линии WBA, в приоритете в этом принципе ротаций. И, конечно же, мы все объединили усилия и стали добиваться от WBA позиции. Они вышли в обязательной позицией, направили письмо, которое просят придерживаться того принципа, за который у WBA есть приоритет. IBF из WBA сейчас в переговорах по этому процессу. Как решать ситуацию с поочередностью.

Официально пока мы не получили бумаг. Но мы понимаем, что принцип ротации не должен быть нарушен. Ибо в принципе абсолютного чемпиона нарушится архитектура в любой весовой категории.

Промоутер Фьюри считает, что в случае победы над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) «Цыганский король» должен сразиться с Усиком.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри IBF WBA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Бокс Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Бокс Профессиональный бокс
15:47
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11:00

Новости: Бокс

Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Профессиональный бокс
21:49
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Профессиональный бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Профессиональный бокс
13:00
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
11:00
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости