«На протяжении многих лет, еще начиная с Кличко…» В команде украинца заявили, что препятствие для боя Фьюри – Усик будет устранено

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк рассказал, как решается проблема для поединка украинца с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):



Не может один боксер проводить три обязательных защиты в год. Поэтому между организациями был установлен принцип ротации – кто за кем в защите. IBF должны пропустить WBA, так оно и есть. Дюбуа, являющийся претендентом по линии WBA, в приоритете в этом принципе ротаций. И, конечно же, мы все объединили усилия и стали добиваться от WBA позиции. Они вышли в обязательной позицией, направили письмо, которое просят придерживаться того принципа, за который у WBA есть приоритет. IBF из WBA сейчас в переговорах по этому процессу. Как решать ситуацию с поочередностью.

Официально пока мы не получили бумаг. Но мы понимаем, что принцип ротации не должен быть нарушен. Ибо в принципе абсолютного чемпиона нарушится архитектура в любой весовой категории.