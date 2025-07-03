На шоу от IBA нокаутировали россиянина в бою за титул временного чемпиона WBA
Этот поединок стал главным событием вечера бокса в Турции
около 1 часа назад
Батыргазиев и Диккенс / Фото - DAZN
Британский боксер второго полулегкого дивизиона Джеймс Диккенс (36-5, 15 KO) победил россиянина Альберта Батыргазиева (12-1, 8 KO) и отобрал у него титул временного чемпиона мира по версии WBA.
Британец нокаутировал соперника в 4-м раунде.
Поединок стал главным событием вечера бокса в Турции, который организовала Международная боксерская ассоциация (IBA). Напомним, президентом этой организации является россиянин Умар Кремлев. МОК ранее лишил IBA права проводить олимпийские турниры.
Напомним, что на вечер бокса прибыли Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Миллер, Шеннон Бриггс и другие.
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